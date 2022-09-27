Son Dakika... Dolar tahtından inmiyor: Dolar ne kadar oldu? (27 Eylül2022)

27 Eylül 2022 Salı, 08:56

Küresel piyasalarda doların, ruble gibi bir iki istisna hariç neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı sene başından beri yaşadığı değer kazançları güçlü kalmaya devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ ENDEKSİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dolar endeksi 114.58 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin 1.0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 20 yılın dip seviyesindeydi.

ABD borsaları da yaz aylarındaki toparlanmada kaydettiği kazanımların tümünü geri verdi. S&P endeksinin ardından Dow Jones endeksinde de ocak ayında görülen zirveden bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 20'yi aştı.

Küresel resesyon endişeleri faiz artışları ile birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa'da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakının AB'ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.

KUR YAVAŞ BİR YÜKSELİŞTE

TL Eylül'deki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.43'te 18.46/18.47 seviyesindeydi. TL dolar karşısında özellikle son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı bir kayıp yaşıyor. Gün içi 18.50'yi görerek 20 Aralık'tan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.

YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 28.6 DEĞER KAYBETTİ

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28.6, son bir yılda ise yüzde 54.6 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. TCMB ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının rezervlerden karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında belirleyici olarak görev yapıyor.

TCMB, eylül ayındaki 100 bp faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 bp daha indirime gitti ve yüzde 80'e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj verdi.

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

NEBATİ'DEN KGF AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) hazırlıklarının son aşamada olan yeni paketinin 50 milyar TL'den aşağı olmayacağını söyledi.

Yılın ilk aylarında üç aşamalı KGF kredileri açıklanmış ilk paket 60 milyar TL olarak kullanıdırılmıştı.

Bankacılar KGF'nin ikinci aşamasında tutarı yakından takip ediyordu. Bir önceki KGF kefaletine benzer tarasım ve tutarın belirgin artırılıp artırılmayacağı enflasyonist etki açısından izleniyordu. Üretim odaklı yönlendirilme ve açıklanan tutarlarda yeni bir enflasyonist etki beklenmiyor.

Piyasalarda Rusya ile ilişkiler, olası yaptırımlar, Mir sistemi de takip edilmeye devam ediliyor.