Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:16

Cuma günü 3.934,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.939,73, en yüksek ise 3.996,38 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 2,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam, SASA Polyester oldu.

ALTININ ONSU 1.649 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,05, bileşik getirisi yüzde 14,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9830, sterlin/dolar paritesi 1,1340 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6060 liradan, avro 18,2950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.649 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 azalışla 90,4 dolardan işlem görüyor.