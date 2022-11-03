Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:55

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puan artırımla faizleri yüzde 3.75 ila yüzde 4.0 seviyesine yükseltti. Yatırımcılar arasında, Fed'in faiz artışlarına devam edeceği ancak artırım hızının düşürülmesi ihtimaline de kapı aralandığı algısı öne çıktı.

Vadeli kontratlar Fed'in Aralık'taki faiz artırımının 50 veya 75 baz puan olması ihtimali üzerinde yoğunlaşırken, faizlerin mayıs ayında yüzde 5.0 ila yüzde 5.25 seviyesinde zirveye ulaşacağını fiyatlıyor. Vadeli kontratlara göre Fed'in Aralık 2023'ten önce faiz indirimine gitmesi ise çok düşük bir ihtimal.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

İç piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verisi ile TCMB'nin haftalık para banka rezerv verileri takip edilecek. TÜFE'nin Ekim ayında aylık yüzde 3.6 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.6'ya yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin beklentisi ve TCMB'nin enflasyon raporu grafikleri, yıllık bazda TÜFE'de zirvenin önümüzdeki ay görüleceği yönünde. Reuters anketinde yıl sonu enflasyon tahminleri sert revizyonlar ardından yüzde 70 seviyesinde yataylaştı.

TCMB yılın son enflasyon raporunda kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden "hızlıca" düşeceğini belirtti. Bankanın güncel yılsonu tahminini yüzde 65.2 seviyesinde.

TCMB yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlara şirketlerin ardından bankacılık sektöründen de itirazlar geliyor. Piyasalarda süreç yakından takip ediliyor.

TCMB adımlarıyla gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 26'dan yüzde 10.5'e kadar düşerken, son dönemde eleştiriler belirginleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankaların ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi gösterilmesine isyan ettiğini belirterek, ekonomi modelinin hep beraber desteklenmesi için TCMB'nin de bankaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SINIRLI ARTIŞ



Sektörde son dönemde TL mevduat getirilerinde yaşanan artışlar da takip ediliyor. Bankacılara göre sektör genelinde TL cinsi mevduat faizlerinin geçen haftadan beri 1 puanın üzerinde artış gösterdi. Ayrıca geçen haftadan beri banka bazında sektör ortalamalarının üzerinde kısa süreli mevduat kampanyaları da uygulandı.

TCMB bu hafta bankalara ilettiği bir yazıda piyasanın çok üzerinde mevduat faizine son verilmesini istedi.

Piyasalarda BDDK'nın dün başlayan ve belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin yeni TL kredi almasını zorlaştıran kararının etkileri de izleniyor.

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL son faiz indirimi anında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve bu hafta 18.6445 oldu. Kur yaklaşık üç haftadır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden anlamlı değişim göstermedi.

Kur bu sabah saat 0906'da 18.61/18.61 seviyesindeydi. Ağustos'taki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.