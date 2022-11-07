Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:20

Cuma günü 4.216,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,36 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 4.254,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.230,14, en yüksek ise 4.319,28 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,83, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 2,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim, Sasa Polyester oldu.

ALTININ ONSU 1.679 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0.9990, sterlin/dolar paritesi 1.1440 ve dolar/yen paritesi 147 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18.6060 liradan, Euro 18.5800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.1 azalışla 1.679 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.5 azalışla 97.6 dolardan işlem görüyor.