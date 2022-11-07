Dolar TL'de sınırlı yükseliş: dolar ne kadar oldu? (7 Kasım 2022)

07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:13

Dört Fed yetkilisi cuma günü, bir sonraki toplantıda küçük ölçekli de olsa faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğinin ipuçlarını vererek Fed Başkanı Jerome Powell'a kıyasla daha az sıkılaştırma yanlısı tutum gösterdiler.

Yatırımcılar Fed'in gelecek ay 50 baz puan artışla faizi yüzde 4.25-yüzde 4.5 aralığına yükselteceğini fiyatlamaya devam ederken, Fed yetkililerinden bu hafta gelecek açıklamalar faizlerin seyrine yönelik çerçeveyi netleştirerek fiyatlamaların değişmesine yol açabilir.

MERKEZ BANKASI'NDAN 150 BAZ PUAN İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Verilen mesajlara göre bu ay yapılacak 150 baz puan daha indirimle faiz yüzde 9 ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istediği tek haneye inmiş olacak.

Dolar/TL son faiz indirimi anında ve indirimden sonra birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve bu hafta 18.6445 oldu. Ancak kur bir aydır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden anlamlı değişim göstermiyor.

Kur bu sabah saat 08.19'da 18.60/18.60 seviyesindeydi. Ağustos'taki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.6 değer kaybetti. Birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti. Son bir aylık değişim ise sıfıra yakın.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlara şirketlerin ardından bankacılık sektöründen de itirazlar kuvvetlendi.

IMF'DEN FAİZ ARTIŞI TAVSİYESİ

Erdoğan, ekonomide negatif etki yaratmayacak şekilde iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılayacak çalışmalar içerisinde olduklarını da belirtirken süreç piyasalarda yakından izleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) cuma günü yayımladığı Türkiye yıllık değerlendirmesinde ise TCMB'nin bağımsızlığının güçlendirilmesini, erken politika faizi artışlarının, kamunun daha az rol oynayacağı piyasa dinamiklerinin hayata geçirilmesini tavsiye etti.

Enerji ithalatının 2022'de 100 milyar doları aşması beklenirken bunun kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına olası negatif etkileri izlenen gelişmelerin başında geliyor. Bu kapsamda enerji ve döviz rezervleri piyasanın uzun süredir odağında yer alıyor.