Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 7.863,50 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 27,0520 liradan, Euro 29,6390 liradan satılıyor.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:14
Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Abone Ol google-news

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,12 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.714,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 80,64 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.770,09, en yüksek ise 7.868,74 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş Türkiye Petrol ve Petkim oldu.

ALTININ ONSU 1.914 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 144,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0520 liradan, avro 29,6390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 1.914 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatıda önceki kapanışının hemen altında 86,2 dolardan işlem görüyor.


dolar euro BİST 100

İlgili Haberler

Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı
Psikolojik eşik kırıldı: Dolar ruble paritesi Mart 2022’den bu yana ilk defa 100’ü geçti

Psikolojik eşik kırıldı: Dolar ruble paritesi Mart 2022’den bu yana ilk defa 100’ü geçti

En Çok Okunan Haberler