Borsa İstanbul duyurdu: Tüpraş'ın işlemleri geçici olarak durduruldu!

Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan Tüpraş rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, Tüpraş hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı.

Borsa İstanbul duyurdu: Tüpraş'ın işlemleri geçici olarak durduruldu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:36

Borsa İstanbul tarafından Tüpraş'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adım, Tüpraş'ın İzmit'teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığı iddiaları sonrası alındı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.


Etiketler: #Borsa İstanbul #KAP #TÜPRAŞ #hisse

İlgili Haberler

Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama! Birçok ilçe sallandı...

Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama! Birçok ilçe sallandı...
Mehmet Şimşek'ten Borsa İstanbul açıklaması: 'Değerlendiriyoruz'

Mehmet Şimşek'ten Borsa İstanbul açıklaması: 'Değerlendiriyoruz'
Borsa İstanbul'da ilk 9 ayın şampiyonu Fenerbahçe!

Borsa İstanbul'da ilk 9 ayın şampiyonu Fenerbahçe!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler