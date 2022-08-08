Tesla'dan 5 milyar dolarlık nikel anlaşması

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:15

ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Endonezya'daki nikel işleme şirketlerinden bataryalarına malzeme satın almak için yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladığı bildirildi.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan'ın CNBC'de bugün yayımlanan röportajında, "Tesla ile sürekli müzakere halindeyiz. Endonezya'dan iki mükemmel ürün almaya başladılar" dedi.

Bakan, Tesla'nın Sulawesi adasındaki Morowali dışında faaliyet gösteren nikel işleme şirketleriyle beş yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi.

Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.