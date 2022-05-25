Son Dakika: Dolarda yeni zirve!
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Dolar/TL kuru 16,31'in üzerini gördü.
TL ay başından beri dolar karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşarken yılbaşından beri kayıp ise yüzde 19'a yaklaştı. Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk 4 ayına göre belirgin bir artış eğiliminde.
Dolar/TL kuru 16,3416 TL'den işlem görüyor. Gün içi en yüksek 16.3253'ü gördü.
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