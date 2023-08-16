Piyasalarda gün sonu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 18:48

Güncelleme: 16.08.2023 - 18:48

BIST 100 endeksi, güne 5,50 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.588,91, en yüksek 7.734,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 7.662,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 3,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,82 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,38 puan ve yüzde 0,76 düşüşle 8.252,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 43'ü geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Girişim Elektrik Sanayi ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.904 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.904 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1 milyon 706 bin 815 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.0065 lira, satışta 27.1147 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.0031 lira, satışta 27.1113 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 145,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 84,7 dolardan işlem görüyor.