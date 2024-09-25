Piyasalarda gün sonu

Yayınlanma: 25.09.2024 - 19:21

Güncelleme: 25.09.2024 - 19:21

BIST 100 endeksi, güne 3,94 puan ve yüzde 0,04 artışla 10.033,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.886,49 puanı, en yüksek 10.064,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 9.891,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,87 puan ve yüzde 1,12 kayıpla 11.068,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 657 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 3 milyon 20 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,45, bileşik getirisi de yüzde 40,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0655 lira, satışta 34,2020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0577 lira, satışta 34,1941 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.