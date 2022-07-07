Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 897 lira 47 kuruş olarak belirlenirken piyasadaki işlem hacmi geriledi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 43 milyon 387 bin 70 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 123 milyon 766 bin 389 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 897 lira 47 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 364 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 284 lira 39 kuruş, satış fiyatı 12 bin 510 lira 55 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 129 milyon 448 bin 523 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 89 bin 880 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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