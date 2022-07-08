Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (8 Temmuz 2022)

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:46

BDKK'nin esneme kararının ardından Euro bugün 17.5610 liradan güne başladı.

Gün içerisinde en yüksek 17.6068'e ulaşan Euro, şu dakikalarda 17.5969 seviyesinden işlem görüyor.

Euro yatırımcıların Avrupa'da resesyon beklentileriyle son iki ayın en kötü haftasını kaydetmeye hazırlanırken 20 yılın dip seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.



Dolar endeksi =USD eurodaki düşüşten destek bularak bu hafta 20 yılın en yüksek seviyesi olan 107.270'i test etti. Endeks en son yüzde 0.04 artışla 107.02 dolarda seyretti. Dolar endeksindeki yükseliş TL için de risk unsuru olarak takip ediliyor.





