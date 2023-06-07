Piyasalarda gün sonu! İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:38

Güncelleme: 07.06.2023 - 18:38

BIST 100 endeksi, güne 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.515,87, en yüksek 5.608,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 artışla 5.561,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,24, hizmetler endeksi yüzde 2,70, teknoloji endeksi yüzde 2,67 ve sanayi endeksi yüzde 2,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 217,04 puan ve yüzde 3,62 yükselişle 6.214,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,7 kazançla 1 milyon 475 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,0049 lira, satışta 23,0971 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 21,4415 lira, satışta 21,5274 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 139,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 77,2 dolardan işlem görüyor.