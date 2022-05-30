Piyasalarda haftanın ilk günü: Dolar ne kadar oldu? (30 Mayıs 2022)

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:58

Piyasalarda orta ve uzun vadede döviz dengesinin azalan rezervlerle nasıl sağlanacağı sorgulanmaya devam edilirken bugün iç piyasada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Bankalar Birliği programı takip edilecek.

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmazken piyasa enflasyondaki yükselişin devamına kesin gözüyle bakıyor.

Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin devreye alınıp alınmayacağı, alınması halinde de zamanlaması izleniyor.

Öte yandan TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip edilen diğer gündemler arasında.

Bu kapsamda likidite teminat için 3 ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde yada oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında olası değişiklikler takipte.

Geçen hafta en yüksek 16.46 seviyesinin görüldüğü dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 16.3400/16.3895 seviyesinden işlem gördü.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar yatırımcıların Fed'in Haziran ve Temmuz'da gerçekleştireceği öngörülen keskin faiz artırımlarına rağmen para politikasını sıkılaştırma hamlelerinin duraksayacağı yönünde beklentiler nedeniyle beş haftanın dip seviyesinde kaldı.

Bankacılar dolar endeksinin 105 seviyesinden 101'e doğru düşüşün dolar/TL'deki daha fazla yükselişi de engellediğini belirtti.

REZERVLER HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK ERİYOR

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk dört ayına göre belirgin bir artış eğiliminde. Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendine ait döviz rezervleri mevcut politikada her geçen gün daha çok eriyor.

TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Hatta bu döviz gelirlerine rağmen net rezervler son 4 haftada 7.6 milyar dolar eridi.

Aradaki fark, kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre "stabil" kur politikasının maliyeti ocak-nisan döneminde 30 milyar doları aştıktan sonra mayıs'ta daha da hızlandı.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler geçen hafta 730 baz puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana rekor seviyeye çıktıktan sonra gerileyerek Cuma gününü 707/717 baz puandan kapattı.