Magazin ünlüsü Bahar Candan 'Dolar sürekli yükseliyor' diyerek hesabındaki parayı paylaştı

29 Mayıs 2022 Pazar, 15:25

'İşte Benim Stilim' isimli yarışma programında tanındıktan sonra paylaşımları ile gündeme gelen ve bir tür magazin figürü haline gelen Bahar Candan'ın son paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Önceki günlerde Dubai seyahatinde kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayan Bahar Candan, verdiği ilanda hem kriterlerini sıralamış hem de işe alınacak kişinin hangi haklardan yararlanabileceğini söylemişti.

"DOLAR MİLYONERİ OLAMIYORUM"

"Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle business class uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" sözleriyle gündem olan Candan, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Candan, "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" sözlerini kullanarak, hesabındaki parayı paylaştı.