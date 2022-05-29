Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım
Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yardımların, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağı bildirildi.
Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardımların artırılması çağrıları sonrası, yeni yardım kararı aldı. Bu doğrultuda 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.
JAPONYA, BİN 55 UKRAYNALIYI KABUL ETTİ
Rus saldırıları sonrası, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ukrayna içinde şimdiye kadar 8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.
Öte yandan Göç Hizmetleri Ajansı verilerine göre Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı bin 55'e yükseldi.
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