Milyarderle öğle yemeği yiyebilmek için 19 milyon doları gözden çıkardı

19 Haziran 2022 Pazar, 11:08

eBay üzerinden yapılan ihale cuma günü tamamlandı. 2020 ve 2021'de salgın nedeniyle bağış karşılığı öğle yemeği organizasyonu yapılmamıştı. 2019'da kripto varlık girişimcisi Justin Sun, Buffett ile öğle yemeği için 4,57 milyon dolar ödemişti.

BAĞIŞLAR GLİDE'YE GÖNDERİLİYOR



Buffett ile öğle yemeği isteyenler bağışlarını ABD San Fransisco merkezli Glide isimli hayır kuruluşuna gönderiyor. Bu kuruluş yoksul, evsiz ve çeşitli suistimallere maruz kalmış kişilerin gıda, barınma, HIV ve hepatit testleri, istihdam kursları ve çocuk programları temin ediyor.

eBay'den yapılan açıklamada öğle yemeğinin şimdiye kadar bir hayır kuruluşu için yapılan en pahalı satış olduğu ifade edildi.

2000 yılında öğle yemeği organizasyonlarına başlayan Warren Buffett, 21 etkinlikle toplam 53,2 milyon dolarlık bağış toplanmasına destek oldu.

Buffett söz konusu organizasyonlarına eşi Susan Buffett'ın Glide hayır kuruluşunu tanıtmasıyla başlamıştı. Buffett'ın eşi 2004 yılında vefat etmişti.

Bu yıl ihaleyi kazanan ve yedi kişiye kadar konukları Buffett ile Manhattan'daki Smith & Wollensky et restoranında yemek yiyecek.

Buffett yemekte her şeyi konuşuyor, fakat milyarder yatırımcı bir sonraki yatırımının ne olduğu konusunda herhangi bir soruyu yanıtlamıyor.

WARREN EDWARD BUFFETT KİMDİR?



Vikipedi.com'un aktardığına göre, Warren Edward Buffett Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısıdır. 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösterilmektedir. Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır. Forbes Dergisi'nin "2008 Milyarderler Listesi"ne göre 62 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanıdır. Aynı zamanda 2012 yılında Time dergisinin yaptığı araştırmada, dünyanın en etkili insanlarından birisi olarak gösterilmiştir.