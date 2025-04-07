Piyasalarda korku artıyor: Türkiye'nin risk primi yükseldi!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:15

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:15

Yeni haftaya küresel piyasalarda yaşanan düşüşlerle başlarken, gelişmekte olan ülke piyasaları da bu düşüşe olumsuz bir ayrışma ile eşlik ediyor. Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde sert bir düşüş gözlemlenirken Türkiye'nin risk primi de artış gösterdi.

1,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE!

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri, 372 baz puanı görerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

19 Mart'ta, iç siyasetteki gelişmelerle Türkiye'nin risk priminde yukarı yönlü bir hareket gözlenmiş ve 300 baz puanın üzerine çıkmıştı. Trump’ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından risk primindeki hareketlilik devam etti. Bloomberg verilerine göre, 18 Mart'ta 255 baz puan olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i, 7 Nisan’da 373 puana yaklaştı.

ABD’nin eski Hazine Bakanı Larry Summers, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 1987 piyasa çöküşü, 2008 finansal krizi ve Kovid pandemisinden sonra dördüncü büyük iki günlük kayıpların geçen hafta yaşandığını belirterek, “Bu büyüklükte bir düşüş, gelecekte sorunlar yaşanabileceğine ve insanların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor” dedi.

'EKONOMİK BİR NÜKLEER KIŞA GİDİYORUZ'

Pershing Square Kurucusu Bill Ackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan’ın pazartesi günü bir mola verip adil olmayan tarife sistemini düzeltmek için zaman kazanma fırsatı var. Alternatif olarak, kendi kendimize ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA KORKU ARTIYOR

Finansal piyasalardaki dalgalanma ile birlikte korku göstergeleri de arttı.

Wall Street'in "korku göstergesi" olarak bilinen VIX Endeksi, bugün 60’ın üzerine çıkarak ağustostan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Endeks, cuma günü kapanışta yüzde 50 artışla 45 seviyesini aşarak pandemiden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Yatırımcıların, önümüzdeki 30 gün içinde ABD borsasında yaşanacak oynaklık beklentilerini gösteren endeksin 30'un üzerine çıkması, genellikle aşırı volatilite ile ilişkilendiriliyor. Bu durum, son birkaç yılda yalnızca birkaç kez görüldü.

ABD'li yetkililer, piyasaları sarsan gümrük vergilerinde geri adım atmayı düşünmediklerini belirttikçe yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliyor ve riskli varlıklara talep düşüyor. Bu da borsalar ve kripto varlıklarda gerilemeye neden oldu.

KORKU NEDEN YÜKSELİYOR?

Yatırımcılar, gümrük vergilerinin resesyon riskini artırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs'tan itibaren faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Bu durum, risk algısını artırarak korkuları tetikliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerektiğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşma yapmayacağını duyurmuştu. Bu açıklamalar, piyasalarda sert kayıplara yol açtı.

Çin de ABD'nin gümrük vergilerine karşı verdiği misillemenin piyasalarda belirgin etkiler yarattığını ifade etti.