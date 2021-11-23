Piyasalarda son durum: 1 Dolar ne kadar oldu? Peş peşe rekorlar (23 Kasım 2021)

23 Kasım 2021 Salı, 09:45

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 11,92 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru sabah saatlerinde 13,51 seviyesinin üzerine çıktı.

Türk Lirası, salı günü yüzde 3 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. İkinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.



TL'DEKİ DEĞER KAYBININ ANA NEDENİ

TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğininin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.