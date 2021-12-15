Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (15 Aralık 2021)

Kripto para birimleri iniş eğilimine devam ederken piyasalar, Fed toplantısı kararlarını bekleyecek.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:34
Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (15 Aralık 2021)
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BTC'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 48 bin 160 dolara yükseldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 39.5 oldu. 

Ethereum da artışta. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak 3 bin 856 dolara yükseldi. 

Ripple'de de yükseliş devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 3.4 artarak 81 centi aştı. 

DOGE'un fiyatı yükseldi. DOGE'un fiyatı son 24 saat yüzde 13.6 artarak 18 cente çıktı.


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