Bitcoin, Çin yasağını üzerinden attı
Bitcoin madenciliği Çin'in getirdiği yasağın etkilerini tamamen üzerinden attı. Ciddi düşüşler yaşayan Bitcoin, yasağın etkisini aşmasından sonra Bitcoin'de ciddi yükseliş gözlemlendi.
Bitcoin madenciliği, Çin'in mayıs ayında getirdiği ve dünyadaki Bitcoin madenciliğinin yarısını bir gecede devreden çıkardığı yasağın Bitcoin üretimi üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı başardı.
Dünya gazetesinin haberine göre, Bitcoin ağındaki tüm madencilerin üretim güçlerini yansıtan hashrate toparlandı ve Blockchain.com verilerine göre, Bitcoin ağı Çin'in yasağı ile yaşadığı kaybı 5 ayda yüzde 113 olarak geri aldı.
YASAK AŞILDI
Pekin'in getirdiği yasak öncesi Bitcoin üretiminin yüzde 65-75'inin yapıldığı Çin, mayıs ayında getirilen yasak sonrası hashrate yüzde 50'den fazla düştü. Ancak Cuma günü itibariyle hashrate yasak sonrasına göre yüzde 113 yükseldi.
YENİ MERKEZ AMERİKA
Çin'in uyguladığı yasak Bitcoin madenciliği için 400 milyon dolarlık ekipmanın Kuzey Amerika'ya yönlendirilmesine yol açtı.
Karar sonrası 62 bin dolar seviyesinden 29 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcon, kasım ayında 67 bin dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Bitcoin şu anda 50 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.
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