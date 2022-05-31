Piyasalarda son durum Euro ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)

31 Mayıs 2022 Salı, 09:31

Gün içinde en yüksek 17.7259 olan Euro, en düşük 17.5800'den işlem gördü.

Euro, geçen haftaki tabloya baktığımızda da en çok kazandıran yatırım aracıydı.

Şu dakikalarda yüzde 0,28 düşüşle 17.680 seviyesinden işlem gören Euro, güne 17.5980'den başlamıştı.