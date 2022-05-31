Piyasalarda son durum Euro ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
TL'nin değer kaybının açıkça görüldüğü döviz kurlarının TL karşısındaki yükselişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada aylık bazda yüzde 12,39 değer kazana Euro bugün de güne yükselişle başladı.
Gün içinde en yüksek 17.7259 olan Euro, en düşük 17.5800'den işlem gördü.
Euro, geçen haftaki tabloya baktığımızda da en çok kazandıran yatırım aracıydı.
Şu dakikalarda yüzde 0,28 düşüşle 17.680 seviyesinden işlem gören Euro, güne 17.5980'den başlamıştı.
Video Haberler
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
- Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'