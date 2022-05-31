Piyasalarda son durum Euro ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)

TL'nin değer kaybının açıkça görüldüğü döviz kurlarının TL karşısındaki yükselişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada aylık bazda yüzde 12,39 değer kazana Euro bugün de güne yükselişle başladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 09:31
Piyasalarda son durum Euro ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
Abone Ol google-news

Gün içinde en yüksek 17.7259 olan Euro, en düşük 17.5800'den işlem gördü.

Euro, geçen haftaki tabloya baktığımızda da en çok kazandıran yatırım aracıydı.

Şu dakikalarda yüzde 0,28 düşüşle 17.680 seviyesinden işlem gören Euro, güne 17.5980'den başlamıştı.

 


euro döviz Döviz kuru

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler