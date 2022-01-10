Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (10 Ocak 2022 Pazartesi)
İstanbul serbest piyasada dolar 13,8230 liradan, euro 15,6750 liradan haftaya başladı.
Döviz kurları yeni haftanın ilk işlem gününde yatay hareketle başladı.
Serbest piyasada 13,8210 liradan alınan dolar 13,8230 liradan satılıyor. 15,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6750 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8370 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6700 lira olmuştu.
Bu hafta hükümetin yeni ekonomi politikası açısından daha da önem kazanan cari açık rakamları ve sanayi üretim rakamları açıklanacak.
ABD TAHVİL GETİRİSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE
Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.80’e ulaşarak iki yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizleri şu dakikalarda 1.76 seviyesinde bulunuyor.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Eski Galatasaraylı Falcao, imzayı atıyor!
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber!