Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (10 Ocak 2022 Pazartesi)

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:22

Döviz kurları yeni haftanın ilk işlem gününde yatay hareketle başladı.

Serbest piyasada 13,8210 liradan alınan dolar 13,8230 liradan satılıyor. 15,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6750 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8370 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6700 lira olmuştu.

Bu hafta hükümetin yeni ekonomi politikası açısından daha da önem kazanan cari açık rakamları ve sanayi üretim rakamları açıklanacak.

ABD TAHVİL GETİRİSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.80’e ulaşarak iki yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizleri şu dakikalarda 1.76 seviyesinde bulunuyor.