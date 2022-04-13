Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (13 Nisan 2022 Çarşamba)

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:41

İç piyasada bankacılar kamuya yeni döviz geliri kazandıracak adımların TL'yi desteklediğine dikkat çekti. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TBMM'ye sunulan torba yasa da ihracatçı döviz gelirlerin daha büyük kısmının TCMB tarafından alınması da bize kamunun daha yüksek döviz ihtiyacı olduğunu gösteriyor" dedi.

Dolar/TL geçen haftayı 14.75 civarından tamamladıktan sonra bu hafta sınırlı bir aşağı yön izledi. Kur bu saat 08.54'te 14.5725/14.5850 seviyesinde işlem gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 24.87 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri martta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son haftalarda 100 baz puan civarında düşüş gösterdi. CDS dün günü 594/602 baz puan seviyesinden tamamladı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün ihracatçılar ile gerçekleştirdiği toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB tarafından satın alınması uygulamasında oranın "yüzde 40'a çıkarılmasının planlandığı"nı söyledi.

TCMB'nin ihracat gelirlerinin belirli bir kısmını satın alması uygulması aslında yılbaşından beri kamunun döviz piyasası üzerinde belirleyici olmasını sağlayan uygulamaların en önemli bileşenlerinden biri.

Öte yandan dün AKP tarafından TBMM'ye dün sunulan ekonomiye ilişkin torba kanun tasarısına göre 31 Mart itibarıyla bilançosunda yer alan dövizi TL'ye çeviren ve en az 3 ay vadeli mevduat yapan kurumlara değerleme, faiz ve diğer kazançlarına kaynaklanan tutarları kurumlar vergisinden istisna etme hakkı getiriliyor.

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla Şubat'ta cari açığının 5 milyar doları aşarken Reuters anketinde yıl sonuna ilişkin beklenti bir önceki anketteki 29 milyar dolardan 38.25 milyar dolara revize edildi. Hükümet Rusya işgali öncesi 2022'de cari fazla öngörüyordu.

Ekonomi yönetimi ihracatçılardan döviz alımı ve KKM gibi uygulamalarla kur ve faizde istikrarın sağlandığını, sırada enflasyon düşüşü olduğunu söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün faiz ve kurun üretim, yatırım ve ihracat açısından "uygun yönetilebilir noktaya" geldiğini sırada enflasyon düşüşü olduğunu söyledi.

GÖZLER YARIN 14.00'TE

Merkez Bankası (TCMB) ise yükselen enflasyona karşı yüzde 14 seviyesindeki politika faizi ile tepki vermezken, TL'nin negatif getirisi 47 puana ulaştı. TCMB'nin Nisan PPK toplantısı bugün başlayacak ve sonuçları yarın 14.00'te açıklanacak.

Enflasyonun gelecek aylarda yükselişini yüzde 70 üzerine doğru sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu hafta da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

TCMB ayrıca ay sonunda enflasyon raporunu da güncelleyecek. Ekonomistler TCMB'nin yüzde 23 civarındaki yıl sonu tahminini belirgin şekilde yukarı güncellemesini bekleniyor.