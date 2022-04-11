İsrail 4 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:58

Banka politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.1'den yüzde 0.35'e yükseltti.

Bloomberg'in haberine göre, İsrail Merkez Bankası yıllardır politika faizini sıfırın hemen üzerinde tutuyor. Banka, para birimi şekeli zayıflatmak ve enflasyonu desteklemek için döviz piyasası müdahalelerine başvurdu. Pandemi sırasında bir kez faiz oranlarını düşüren bankanın en son faiz artırımı üç yıldan uzun bir süre önceydi.

Ülkede yıllık enflasyon şubatta yüzde 3.5'e yükselerek hükümetin hedef aralığının üst sınırını da aştı.

Banka ayrıca 2022 enflasyon tahminini yüzde 1.6'dan yüzde 3.6'ya yükseltti, gelecek yıl için beklenti yüzde 2 oldu. 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5.5, 2023 tahmini ise yüzde 4 oldu.