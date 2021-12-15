Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (15 Aralık 2021)
Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklanacak faiz kararından önce dolar güne 14,58 seviyesinde başladı.
Merkez Bankası'nın 4 milyar doları aştığı dört müdahalesinin ardından 14 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
Güne yükselişle başlayan dolar dün günü 14,39 ile kapattı.
Bugün güne 14,40 ile başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişe geçti.
Kur, 14,58 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
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