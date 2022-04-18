Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (18 Nisan 2022 Pazartesi)
Kamunun yön belirleyici olmaya devam ettiği kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracatçı döviz gelirlerinin da büyük bir bölümünü satın alacağını açıklaması başta olmak üzere kamuya yeni döviz kazandıracak adımlarla 14.5'e doğru sınırlı gerilemeye devam etti.
TCMB mal ihracatındaki dövizlerin yüzde 40'ın zorunlu olarak bankaya satışının yanında turizm gibi hizmet ihracatı kanalı ile gelen dövizlerin TL'ye firma tarafından çevrilmesi halinde ilgili tutarın de en az yüzde 40'ını satın alacak. Mal ihracat gelirlerindeki zorunluluğa rağmen hizmet ihracatında zorunluluk yerine dövizden TL'ye dönüş halinde TCMB'ye döviz kazandırılmış olacak.
Dolar/TL 15'in hemen altında genel olarak 14.8 civarında işlem gördükten sonra geçen haftanın son günlerinde TCMB'ye rezerv kazandırıcı adımlarla sınırlı aşağı yönlü bir seyir izledi ve haftayı 14.7'in altında tamamladı.
Kur bu saat 0900'da 14.6280/14.6420 seviyesinde işlem gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Cuma günü son işlem yüzde 23.64 oldu.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son haftalarda 100 baz puan civarında düşüş gösterdi. CDS Cuma günü 583/592 baz puan seviyesinden tamamladı.
Küresel piyasalarda ise paskalya nedeniyle tatiller kısmen devam ediyor. ABD borsalarında işlemler bugün tekrar başlayacak, ancak İngiltere, Avustralya ve Hong Kong borsaları Paskalya tatili boyunca kapalı kalacak.
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