Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi. Kentten en fazla fındık ihraç edilen ilk 5 ülke İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu.
Trabzon'dan bu yılın ocak-mart döneminde 49 ülkeye 169 milyon 42 bin 268 dolarlık fındık ihracatı yapıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde 34 bin 922 tonluk fındık dış satımı gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımdan, 169 milyon 42 bin 268 dolarlık kazanç elde edildi.
İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya, kentten en fazla fındık ihraç edilen ilk 5 ülke oldu.
Trabzon'dan İtalya'ya bu dönem 57 milyon 745 bin 562 dolarlık, Almanya'ya 37 milyon 648 bin 797 dolarlık, Polonya'ya 15 milyon 180 bin 73 dolarlık, Fransa'ya 14 milyon 944 bin 483 dolarlık, Brezilya'ya da 6 milyon 896 bin 9 dolarlık fındık ihraç edildi.
Kentten, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Rusya, Umman, Japonya, Slovenya, Finlandiya ve Kolombiya'ya da fındık satışı yapıldı.
"FINDIK İHRACATININ 2022 YILINI ARTIŞLA KAPATACAĞINDAN ÜMİTLİYİZ"
DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık ihracatının 2022 yılını artışla kapatacağından ümitli olduklarını söyledi.
Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu belirten Cirav, şu değerlendirmede bulundu:
"Dünya genelinde pandemi etkisinin azalmasına rağmen, gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanmakta olan yüksek enflasyon etkisi az da olsa tüketici tercihlerine yansımış. Önümüzdeki aylarda piyasaların biraz daha düzelmesi ve buna bağlı olarak fındık ürünlerinin ağırlıklı kullanıldığı çikolata türü ürünlerin tüketiminde artışa yol açmasının ihracatımıza olumlu yansıyacağından ümitliyiz."
Cirav, fındık ihraç edilen ülke çeşitliliğinin artmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.
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