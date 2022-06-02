Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (2 Haziran 2022)

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:03

Haftanın dördüncü iş gününde en çok aranan cümle "Dolar neden yükseliyor, dolar yükselmeye devam eder mi ve dolar 20 lira olur mu?" soruları oldu.

TL üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybederek aralık'taki kur krizden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştıktan sonra 16.5 seviyesinin hemen altında yatay seyrediyor.

Veri gündeminde bugün mayıs ayı öncü dış ticaret verileri, TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tuttuğu toplantının özetleri ve haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezervi istatistikleri izlenecek.

TL'DE DEĞER KAYBINA RAĞMEN...

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmadı. TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip ediliyor.

Geçen hafta en yüksek 16.46 seviyesinin görüldüğü dolar/TL bu sabah saat 08.47'te 16.3800/16.4500 seviyesinden işlem gördü.

Şu an 16.4426 seviyesinde işlem görüyor.

REZERVLER SERT DÜŞÜŞ SONRASI İLK ARTIŞINI GÖSTERECEK

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk dört ayına göre belirgin bir artış eğiliminde. Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendine ait döviz rezervleri mevcut politikada her geçen gün daha çok eriyor.

TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi.

Uzmanlar tarafından yakından izlenen swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.

Artan enerji maliyeti başta olmak üzere yüksek döviz ihtiyacına rağmen Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu 3 bankacı TCMB'nin 10 milyar doların altına gerileyen net rezervlerinin geçen hafta 13-13.5 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyor. Benzer şekilde 100 milyar dolar olan toplam rezervlerin ise 103.5-104.5 milyar dolara yükseleceği yönünde.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri genel olarak aynı oranda artmıyordu. Geçen hafta ise son 5 haftanın aksine rezerv tutarı ilgili adımların üzerinde artış artış gösterdi.

Piyasalar rezervlerde sert düşüşler sonrası artışın nedenlerini ve devam edip etmeyeceğini takip edecek.

ENFLASYON SORUNU BÜYÜYOR

İTO tarafından dün açıklanan verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5.84 artarken, yıllık artış oranı yüzde 87.35'e çıktı.

İstanbul enflasyon verisinin enflasyonda henüz tepe noktasının görülmediğini göstermesi ardından Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak veriler izlenecek.

Reuters anketine göre enflasyonun mayıs ayında 24 yılın zirvesi olan yüzde 76.55'e ulaşması bekleniyor. Ankette yıl sonu tahmini ise bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11.5 puan daha yükselerek yüzde 63.5 seviyesine ulaştı.

Öte yandan dünden geçerli elektrik ve doğalgaza yapılan zamların da TÜFE'ye ilk etkisi yaklaşık 85 baz puan olacak. Ancak zamların konut dışında da gerçekleşecek olması ve ikincil etkilerle TÜFE'ye yansıma ilk etkinin üzerinde olacak.

Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin devreye alınıp alınmayacağı, alınması halinde de zamanlaması izleniyor.