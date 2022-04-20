Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 Çarşamba)
Dolar kuru piyasalarda veri açısından sakin olarak güne başladı. 20 Nisan 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...
Dolar kuru piyasaların veri açısından sakin olacağı güne 14,6565 TL seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün açıklanacak kurları etkileyebilecek önemli veri bulunmuyor.
Bugün FOMC üyesi ve Chicago Fed Başkanı konuşmaları takip edilecek. Bir ay önce 25 baz puan faiz artırımından yana olan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bu yıl 2 tane 50 baz puanlık faiz artırımının kendilerini rahatsız etmeyeceği söylemesiyle dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya başladı.
Euro ise bugüne 15,857 TL'den başladı.
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