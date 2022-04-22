Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (22 Nisan 2022 Cuma)

22 Nisan 2022 Cuma, 09:09

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Fed'in 50 baz puan faiz artırımını ele alacağını söyledi. Powell, "50 baz puanlık faiz artırımı Mayıs ayında düzenlenecek toplantıda ele alınacak" dedi ve bir dizi 50 baz puanlık faiz artırımı bekleyen yatırımcıların Fed'in fiyatlardaki yükseliş ile mücadelesine "genel olarak uygun bir reaksiyon gösterdiğini" düşündüğünü belirtti.

Powell'ın açıklamaları, gelecek ay en az bir 50 baz puanlık artırım daha yapılacağını fiyatlayan piyasaların beklentilerini doğrularken, Nomura Fed'in Haziran ve Temmuz aylarındaki toplantılarında artık 75 baz puanlık artırıma gidilebileceğini öngörüyor. Faizlerin bu oranda artırılması durumunda, 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımı gerçekleştirilmiş olacak.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa öncü PMI verileri izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin G20 kapsamında devam eden ABD temasları da takip edilen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Nebati ABD'de portföy yatırımcıları ile bir araya geldi ve sonrasında "Türkiye’ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracatçı döviz gelirlerinin daha büyük bir bölümünü ve hizmet ihracatı kaynaklı döviz gelirlerinin TL'ye dönen kısmını satın alacağını açıklamasıyla dolar/TL geçen hafta sınırlı gerilemiş ancak Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14.5-15 dar bandında yatay seyrini sürdürmüştü.

Kur dar bantta işlem görmeye devam etse de Fed'in hızlı sıkılaştırma mesajlarının da etkisiyle geçen hafta işlem gördüğü bandın alt tarafına doğru gerileyen kurda önce düşüş durdu ardından ise sınırlı yükseliş görüldü. TL'nin son bir haftada dolar karşısında %0.5 değer kaybetmiş oldu.

Ekonomi yönetimi kamunun belirleyici olduğu kur politikasında istikrarlı bir seyir hedefliyor. Hükümet kurda istikrarın sağlandığını faiz sorunun bittiğini sırada ise yıl sonuna doğru enflasyonda başlayacan düşüş olduğunu söylüyor.

Ancak bu politikanın artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle her geçen gün daha fazla döviz ihtiyacı oluşturması ise piyasalarda endişe ile izlenen konuların başında yer alıyor.

Kur bu sabah 0849'da 14.7075/14.7125 seviyesinde işlem gördü. Hazine borçlanma programı bu ay 27 milyar TL'lik hedefe karşın 40 milyar TL'in üzerinde bir borçlanma ile TÜFE ağırlıklı tamamlandı.

TCMB'nin bilançosunun %5'ine kadar devam eden tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik getiri geçen ay %28.57' ile test ettiği zirveden gerilemiş durumda. Gösterge 10 yıllık tahvilde bu hafta %22'in altı test edildi son işlem %21.88 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti. CDS dün yaklaşık 10 baz puan gegerileyerek günü 576/585 seviyesinden tamamladı.