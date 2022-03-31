Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (31 Mart 2022 Perşembe)
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6620 liradan, Euro 16,3710 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6600 liradan alınan dolar 14,6620 liradan satılıyor. 16,3690 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 16,3710 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6430 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 16,3410 lira olmuştu.
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