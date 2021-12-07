Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (7 Aralık 2021)
İstanbul serbest piyasada dolar üç seanstır 13.8'e yakın seviyelerde kapanış yapan dolar/TL bu sabah 13.78 seviyesinde güne başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin düşük faizlerle kredi maliyetlerini düşürmek dışında bir politika gütmediğini açıkça beyan etmesi TCMB'nin faiz artırımı gibi doğrudan araçlar kullanmasını engelleyerek TL'nin toparlanmasını zorlaştırıyor.
TL'deki değer kayıplarının devam etmesiyle birlikte serbest piyasada 13,7280 liradan alınan dolar 13,7300 liradan satılıyor. 15,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
RİSK PRİMİ EN YÜKSEK SEVİYEDE
Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.
Uluslararası piyasalara bakıldığında ise hisse piyasalarında risk iştahının toparlandığı görülürken, dolarda Cuma yayımlanacak olan ABD enflasyon verisi bekleniyor.
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