Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (12 Mayıs 2022)

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:26

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 700 puana yaklaşarak tarihi zirvelerine yakın seyrederken bankacılar CDS'teki belirgin yükselişin Hazine'nin dolar borçlanma maliyetini çift haneye yaklaştırdığına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri son günlerde 50 baz puanı aşan sert yükseliş yaşadı. CDS dün günü 683/693 seviyesinden tamamlayarak Mart'ta gördüğü 700 baz puanın üzerindeki rekor seviyelere yeniden yaklaştı.

Dolarda günün en yüksek seviyesi (TSİ 09.32) 15,3552 TL olarak kaydedildi. Günün en düşük seviyesi ise 15,2578 oldu. En düşük ve en yüksek seviye arasında dolarda 10 kuruşa yakın fark oluştu.

Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14.5 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL geçen haftaya kadar 14.5-15 arasında işlem görüyordu. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son beş günde ise TL dolar karşısında yüzde 4 civarı değer kaybetti.

Piyasalar mevcut kur politikasını "kamu kontrollü" bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankacılar bu politikada TL'nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve bunun sürdürülebilirliğini analiz etmeye çalışıyor.

REUTERS YAZDI: BANKACILARIN DOLAR TAHMİNİ

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu beş işlemciden dördü dolar/TL'deki yeni bandı 15-15.5 olarak tahmin ederken bir bankacı ise 15.5-16 bandını öngördü. Bankacılar önümüzdeki haftalarda yeni fiyatlama gerektirecek bir gelişme olmaması halinde bandın daha net seçilebileceğine dikkat çekiyor.

TL'NİN DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞER KAYBI "GEREKLİLİK" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL'nin dolar karşısındaki 5 gündür devam eden değer kaybını bir "gereklilik" olarak görüyorlar.

Son dönemde küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası faiz artışları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı satış baskısı kuvvetlenmiş durumda. Her ne kadar küresel satışlar yavaşlasa da ABD'de S&P endeksi bu yıl yüzde 16 Nasdaq yüzde 26 değer kaybetmiş oldu. Dolar endeksi ise 20 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor.

Öte yandan TCMB ve BDDK koordineli olarak bankalara kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 1000-1600 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi. Konuya yakın bir kaynak uygulama ile, likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar/TL 14.75 seviyesinden başlayan yükselişini en yüksek 15.38'e kadar sürdürdü. Kur bu sabah ise saat 08.50'de 15.3250/15.3480 seviyesinde.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak yorumluyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artarken Türkiye'nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB'nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 47 milyar dolarlık rezervi bulunuyor.

Bugün iç piyasada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında sektör temsilcileri ile yapacağı görüşme ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilecek.