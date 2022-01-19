Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (19.01.2022)

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:19

TCMB'nin bugün başlayacak ve yarın 14.00'da sonuçları açıklanacak toplantısına ilişkin Reuters anketinde bir katılımcı faiz indirimi beklerken diğer katılımcıların tamamı politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

TCMB'nin faiz kararı ardından ay sonundaki enflasyon raporu ve 3 Şubat'taki olağanüstü genel kurulu da izlenecek gündem maddeleri arasında.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Hazine'nin TCMB nezdindeki TL mevduatının Aralık ayındaki yüksek bütçe açığı ve devam eden harcama artışları nedeni ile 14 Ocak itibarı ile 36.2 milyar TL'ye gerilemiş olması da, genel kurulun erken toplanmasında etkili olan unsurlardan biri gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan Resmi Gazete'de dün yayımlanan bir tebliğ değişikliği ile kâr payı dağıtımlarının erken yapılması halinde yıl bitiminden bir ay sonra yerine iki ay sonra yapılmasına olanak tanıyan düzenlemeye gidildi. TCMB'nin 3 Şubat tarihli genel kurulu da bu düzenleme sayesinde yasal dayanağa kavuşmuş oldu.

TCMB'nin Hazine'ye kâr aktarımı yaptığı "Diğer kalemler" hesabı 30 Aralık'taki 70 milyar TL zarardan 31 Aralık'ta 60.2 milyar TL kâra işaret etmişti. Tek gecede yaşanan bu denli yüksek değişim piyasalarda eleştirildi ve TCMB'nin açıklama yapması gerektiği söylendi. Ancak TCMB'den bu yönde henüz bir açıklama gelmedi.

TCMB'nin 60 milyar TL üzerinden kâr dağıtımı yapması beklenirken bunun üzerine 5 milyar TL'ye yakın yedek akça ve kurumlar vergisi de gelecek.

Kâr aktarım tutarları 2019 ve 2020 için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. Bunun dışında yedek akçe kurumlar vergisi de dahil edildiğinde 2019'da yaklaşık 90 milyar TL, 2020'de ise 60 milyar TL aktarım yapılmıştı. 2021 aktarımı ise yaklaşık 45 milyar TL idi. TCMB kâr dağıtımı için gereken genel kurulu 2021'de ise erkene almamıştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD Hazine tahvil getirilerinin iki yılın yeni zirvesini görmesi ve dünya genelindeki teknoloji hisselerindeki satış baskısının enflasyon konusunda endişelenen yatırımcıları tedirgin etmesiyle gerilerken, yatırımcılar ABD para politikasının sıkılaştırılmasını bekliyor.

Petrol fiyatları Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ve küresel siyasi gerilimin etkisiyle 2014'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi de izlenen gelişmeler arasında.

Piyasalarda kurumsal yatırımcılar için dövizden TL'ye geçiş için getirilen vergi muafiyetini ne kadar kullanacakları da yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. TBMM'de hafta başında komisyondan geçen tasarı genel kurulda da görüşülebilir hale geldi.

Bankacılar düzenlemedeki vergi istisnasının "kuvvetli" olduğunu bu nedenle etkilerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

ENFLASYON %50'YE DOĞRU GİDİYOR

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor. Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre yıllık enflasyon Ocak'ta %42.5, Şubat'ta %45,5 ve Mart'ta %47 olarak şekillendi.

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı. TCMB'nin resmi olarak açıklanan ve açıklanmayan müdahaleleri ile 18.4'ten 10'a yakın seviyelere kadar gerileyen kur düştüğü seviyelerde tutunamadı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.42'de 13.53/13.56 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 15.33/15.37 seviyesindeydi.

TCMB Aralık ayında zaten negatifte bulunan rezervlerinden 20 milyar dolara yakın daha kayba uğradı. Bu kayıpların bir kısmı resmi müdahale olarak açıklanırken, özellikle 20 Aralık sonrası için olan kısmı için ise TCMB'den bir açıklama gelmedi. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin %25'ini satın alacağını açıkladı.

Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil.

TL'deki rekor değer kaybına çözüm için getirilen kur korumalı mevduata geçiş henüz ekonomi yönetiminin beklediği seviyelere ulaşmazken, "TL'yi koruma savaşı" dövizden TL'ye geçişi sağlamaları için çalışanlarına performans hedefi koyan kamu bankaları öncülüğünde devam ediyor.