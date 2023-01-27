Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (27 Ocak 2023)

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:45

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:45

Enflasyon raporunu dün yayımlayan Merkez Bankası (TCMB) şirketlerin yurtdışındaki dövizinin KKM'ye geçişine yeni destek mekanizması da başlattı.

TCMB geçen hafta bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için de yüzde 4.5 faiz ödemeye başlamıştı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TCMB bu ve geçen haftaki benzer düzenlemelerle bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek bir destek sağlamış oluyor. Düzenlemeler döviz talebinin artmasına engel olarak mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

KKM FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

TCMB dün taraf olduğu kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında mevcut yüzde 12 olarak uygulanan faiz üst sınırını kaldırdı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar dün KKM'nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17'ye kadar ulaşabileceğini ve bu sınırın kaldırılmasıyla opsiyonlara olan ihtiyacın da ortadan kalkacağını söyledi.

Bankacılar da TCMB'nin toplam mevduatta yüzde 60 TL hedefi bulunduğunu ve bunların tahvil yükümlülükleri içerdiğini hatırlatarak KKM faizlerinin serbest bırakılmasının ardından KKM faizlerinde artış bekliyorlar.

TL mevduat faizleri yüzde 30'a ulaşırken KKM faizlerindeki artışın ne kadar olacağı piyasada yakından izlenecek.

SANAYİNİN ENERJİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest elektrik piyasasındaki tavan fiyatı düşürürken; bu indirim Şubat ayında serbest piyasadan elektrik alan sanayide kuruluşlarının elektrik faturasında yüzde 12 düşüşü beraberinde getirecek.

Uzmanlar tavan fiyatın düşürülmesininin ardından doğalgaz elektrik santrallerine satılan doğalgazın fiyatının da düşürülmesinin beklendiğini ifade ederken, dün nihai halini alan fiyatlamara göre ağır sanayinin kullandığı doğalgazın fiyatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 12.9 düşecek.

Enerji fiyatlarında geçen yıl görülen ve bazı alanlarda yüzde 380'e ulaşan zamlar ardından son aylarda yapılan indirimlerin enflasyona etkisi piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ 2023'DE DE SABİT TUTTU

TCMB dün enflasyon orta nokta tahminini 2023 sonu için yüzde 22.3, 2024 sonu için yüzde 8.8 olarak sabit tuttu. Enflasyonda düşüşün iki aydır görülmeye başladığına dikkat çeken TCMB paylaştığı grafiklerde de Mayıs'ta beklenen seçim döneminde yüzde 40 enflasyon öngörüldü. Piyasa beklentisi de seçim öncesi için benzer şekilde.

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor. Bu kapsamda DÜN altılı masının toplantısı ve HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına alınmasına ilişkin reddedilen talebi takip edildi.

Muhalefette yer alan altı siyasi partinin genel başkanları dün bir araya gelerek, daha önce belirttikleri ortak politikalar metni üzerinde uzlaşı sağladı. Ortak politikalar mutabakat metnini 30 Ocak'ta açıklanacak. Liderler parlamenter sisteme geçiş yol haritası ile yakından izlenen cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin devam ettiğini ve ikisinin birlikte açıklanacağını belirtti.

TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.54'te 18.8040/18.8100 ile yatay seyretti.

Bugün içerdide takip edilecek veri gündemi bulunmuyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,4500 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,4520 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,4910 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD ekonomisinin dayanıklı olduğunu gösteren verilerin ardından yükselir ve üst üste beşinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanırken, veriler büyük merkez bankalarının gelecek hafta düzenleyeceği politika toplantıları öncesinde yatırımcı iştahını da artırdı.

Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta düzenlenecek politika toplantısında Fed'in faiz artırımlarının iki katı büyüklüğünde bir faiz artırımına gideceğini tahmin ediyorlar.