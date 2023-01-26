Hükümet dövizde sıkıyönetim uyguluyor: Euro ve dolar ne kadar oldu? (26 Ocak 2023)

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:54

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:55

Kur korumalı mevduat, döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar ve Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleri ile hükümet dövizde sıkıyönetim uyguluyor.

Bugün 10.30'da başlayacak enflasyon raporunda sunumunda yüzde 22.3 seviyesindeki 2023 sonu enflayon tahmininde yapılacak revizyon ve açıklamalar takip edilecek.

Raporda fonlama başta olmak üzere liralaşma stratejisinde bundan sonra atılacak adımlar hakkında verilecek sinyaller izlenecek. Banka fonlamasının yüzde 80'den fazlasını hali hazırda döviz içeren swap ile yaparken burada TL'nin kullanımını öne çıkarmak istiyor.

YURT DIŞI DÖVIZINI TCMB'YE SATAN ŞIRKETE DESTEK

TCMB bugün şirketlerin yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek sağlanmasına da karar verdi.

TCMB bu ve geçen haftaki benzer düzenlemelerle bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek bir destek sağlamış oluyor. Düzenlemeler mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

TCMB geçen hafta bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için de yüzde 4.5 faiz ödemeye başlamıştı.

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor. Bu kapsamda bugün altılı masının toplantısı ve HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına alınmasına ilişkin talebi takip edilecek gelişmeler arasında.

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken muhalefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler piyasada da yakından izleniyor. İktidarın son attığı adımların son anketlere nasıl yansıdığı önemli olacak.

İktidar, yeni konut paketlerinden emeklilikte yaşa takılanlara, yapılandırmadan 2,000 TL altı icralık borçların silinmesine kadar bir çok düzenleme ile azalan popülerliğini tekrar artırmaya çalışıyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.58'de 18.8050/18.8070 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

Bugün iç veri gündeminde ayrıca, Para Politikası Kurulu toplantı özetleri ve haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet istatistikleri de yer alıyor.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar yüzde 30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.5360 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,5380 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,4830 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARITESI NE KADAR OLDU?

Güne 1,0914 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:46 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 1,0924'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0857, en yüksek 1,0924 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0915 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 23.01.2023 tarihinde ise 1,0927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB ayrıca son dönemde türev işlemlerini de azaltmaya yönelik adımlarına devam ediyor. TCMB bankalar için mevduatta TL payının hesaplamasında kullanılacak formüle, türev ürünler ve repoları dahil ederek menkul kıymet tesisi yükümlülükerini bu ay genişetti. Ayrıca türev ürünlerin KKM'ye konu edilemeyeceğini de belirten TCMB gerekirse önlem alabileceğini söylemişt.

Bloomberg'de dün yer alan bir haberde bankaları müşterilerine döviz türevleri satmaktan caydırmak için TCMB'nin önlem almayı düşündüğü belirtildi.