Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (31.01.2022)

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:10

Dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya, ayın büyük bölümünde işlem gördüğü 13.5 etrafındaki seyrine devam ederek başladı.

Yatırımcılar bugün saat 10.00'da açıklanacak olan dördüncü çeyrek turizm gelirleri ile Aralık ayı dış ticaret verilerini izleyecek. Saat 11.00'de ise Aralık ayı yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak.

Haftanın geri kalanında yarın Markit IHS tarafından derlenen Ocak ayı İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve Ocak ayı İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verileri izlenecek. TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak.

TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan %46.68'e yükselmesi bekleniyor.

Enflasyonun Ocak ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları ile asgari ücret artışın etkisiyle birkaç ay boyunca yükselişini koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez Bankası (TCMB) kurdaki sorunun çözüldüğünü sıranın enflasyona geldiğini belirtti.

TCMB geçen hafta yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini %11.8'den %23.2'ye yükseltmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen yılki kur krizinin ardından TL'deki değer kaybı sorunun çözüldüğünü, TCMB politikalarının tamamının "liralaşma" için kullanılacağını ve enflasyon ile de bu politikalar kapsamında düşürüleceğini söylemişti.

TCMB açıklamalarına rağmen piyasalarda ise enflasyon endişeleri devam ediyor.

LİRALAŞMA STRATEJİSİ

TCMB "liralaşma" stratejisi ile TL'nin kullanımını yatırımını artırmayı benimseyen politikaları özendireceğini belirtirken kur korumalı mevduat (KKM) sistemi kapsamında 4.7 milyar dolar TL'ye döndü.

Buna rağmen mevduat içinde dövizin payı tarihi zirvelere yakın kalmaya devam ediyor.

Bireysel bankacılık müşterilerinin ardından şirketlerin döviz bozdurarak KKM'ye geçişini özendirmek için kurumlar vergisinden bazı istisnalar tanıyan yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hacimlerin oldukça düştüğü döviz piyasasında nispeten küçük hacimli işlemler kurda oynaklığa yol açtığı için kurumların döviz ve mevduat hareketi yakından izlenecek.

Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı net değil.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre TCMB'nin rezervlerinden kura müdahaleler Ocak ayında azalarak olsa da devam etti.

Kamu adımlarıyla yön bulan dolar/TL bu sabah saat 08.45'te 13.55 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 15.1020/15.2280 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma günü 13 baz puan artışla 535/541 baz puandan kapanırken ay ortasından bu yana işlem gördüğü bantta seyretti.

TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi gördüğü %25'in üzerindeki rekor seviyelerden %23'e geriledi.

Geçen hafta boyunca sanayi tesislerinin üretim kesintilerine yol açan elektrik kısıtlaması uygulaması Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Cumartesi günü son bulurken, sanayinin doğalgaz kullanımındaki kısıtlama ise bugün %20'ye düşürülerek yarı yarıya azaltıldı.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları veri gündeminin yoğun olduğu haftaya yükselişle başladı.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırım kararı alması beklenirken ABD'de açıklanacak istihdam ve imalat PMI verilerinin karmaşık bir seyire işaret edeceği tahmin ediliyor.

Fed'den gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 27 baz puan artarak %1.7'ye yükselmesine yol açtı.

Dolar, tahvil piyasalarında görülen hareketliliğin doları daha da yükselteceği beklentileriyle euro karşısında kazanım elde ederek bir buçuk yılın zirve seviyesine yaklaştı. Ay başından bu yana %1.7 yükselen dolar endeksi Cuma günü gördüğü 18 ayın zirvesi olan 97.441 seviyesinin ardından bu sabah 97.205'te bulunuyor.