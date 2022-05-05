Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (5 Mayıs 2022 Perşembe)
ABD Merkez Bankası Fed, mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı basın toplantısında resesyona izin vermeyeceklerini söyleyerek piyasalara güvercin mesajı verdi. Bu mesajla dolar kuru küresel para birimleri karşısında gerilemeye başladı.
Dolar/TL kuru Fed sonrası ilk iş gününe 14,7532 TL'den başladı. Euro ise 15,6581 TL'den başladı.
ABD Merkez Bankası Fed, mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu karar piyasaların beklediği bir artış oranıydı. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı basın toplantısında resesyona izin vermeyeceklerini söyleyerek piyasalara güvercin mesajı verdi. Bu mesajla dolar kuru küresel para birimleri karşısında gerilemeye başladı.
Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi 103.582 seviyesinden gerileyerek 102.456 seviyesine kadar düştü.
Basın toplantısında ABD'de enflasyonun yüksek olduğunu belirten Powell, "Faiz artırımından memnun değiliz, ancak fiyat istikrarını sağlamamız gerekli. Ekonomide hiçbir şey bir resesyona işaret etmiyor. Resesyona yol açmadan istikrarı sağlama konusunda iyi bir şansımız var." dedi. Bu mesaj piyasalara can suyu oldu. ABD endeksleri yüzde 3'ü aşan yükselişlerle günü kapattı.
Bugün içerde ise Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK'in saat 10'da açıklayacağı nisan ayı enflasyon rakamının yüzde 6 civarında gelmesi bekleniyor.
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