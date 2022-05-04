Yarın veriler açıklanıyor: Sene başından bu yana enflasyon ne kadar oldu?

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılının tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan veriler arasındaki büyük farklılık ocak, şubat ve mart aylarında da gözlemlendi. Asgari ücrete yapılan zammın enflasyon karşısında erimesi, veriler arasındaki farklılık gibi pek çok konu tartışmalara sebep olurken piyasalar mart ayında yüzde 60'ı geçen enflasyon için nisan ayı beklentilerini daha da arttı. Piyasa, 5 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon oranının yüzde 70'e yakın olacağını öngördü.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 11,10 artış gösterirken ENAG verilerine göre TÜFE ocak ayında yüzde 15.52 artmıştı.

TÜİK'e göre 2021 yılının Aralık ayında yüzde 36,08 olan yıllık enflasyon oranı, 2022 yılının Ocak ayında yüzde 48,69'a çıktı.

ENAG ise TÜİK'in oldukça üzerinde bir oranla enflasyonu yıllık enflasyonu Ocak 2022'de yüzde 114,87 olarak açıklamıştı. ENAG verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 82,81'di.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından 2022 yılı Şubat ayına ilişkin yayımlanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 arttı. TÜFE şubat ayında yüzde 11,10 artış gösterdi ve Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan ENAG'a göre ise TÜFE şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK'in mart ayına ilişkin paylaştığı enflasyon verilerinde enflasyon martta yüzde 5,46 artmış ve yıllık bazda yüzde 61,14'le son 20 yılın zirvesinde olmuştu.

Mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını TÜİK'ten önce yayımlayan ENAG’a göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 142,63 olmuştu. TÜİK’in enflasyon verileri ENAG’ın verilerinin çok altında kalmıştı.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ YARIN AÇIKLANACAK

TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklanıyor. Yurttaşlar tarafından merakla beklenen alım gücünü ve kira artış oranlarını da belirleyecek olan nisan ayı enflasyon rakamlarını ise yarın açıklanacak. Her ayın 3’ünde TÜİK tarafından açıklanan veriler 3 Mayıs’ın bayrama denk gelmesi nedeniyle, nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe saat 10:00’da açıklanacak.

MERKEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ REVİZE ETMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporuna ilişkin sunumunda enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9’a gerileyeceğinin tahmin edildiğini söylemişti. Kavcıoğlu'nun bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 23,2, gelecek yıl için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyordu.

Kavcıoğlu’nun sunumunda en dikkat çeken revize ise gıda fiyatları tahmininde oldu. TCMB'nin 2022 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 49 olarak revize edildi.Merkezin daha önceki yıl sonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 24,2 idi.