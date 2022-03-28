Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (28 Mart 2022)

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:04

Piyasalarda bugün takip edilecek iç veri gündemi bulunmazken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı izlenecek. Hafta boyunca öncü dış ticaret enflasyon verileri ve haftanın son işlem gününde S&P'nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yarınki TCMB olağan genel kurulu da takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta düzenlediği yılın ilk yatırımcı toplantısında, fiyat istikrarında ana unsurun liralaşma stratejisi olacağı mesajı verildi. Toplantıda %50'yi aşan ve %70'e doğru yükselmeye devam eden enflasyona rağmen düşük faiz politikasından vazgeçileceğine yönelik bir sinyal de verilmedi.

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde bu hafta itibarıyla başlayan ilk dönüşlerin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceği de önümüzdeki dönem piyasada takip edilmeye devam edilecek gelişmelerin başında yer alıyor.

TCMB daha önceki mesajlarında ilk geri dönüşlerin büyük ölçüde yenilendiğini belirtirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Firmaların, tercihlerini liralaşma politikamızla beraber KKM'de TL'den yana kullanacakları konusunda şüphemiz yok" dedi.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08:55'te 14.8175/14.8255 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL, bu ay 14.9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 2 hafta önce yapılan ilk açıklama ile yükseliş sona erdi ve kur 15'in altında daha stabil bir seyir izlemeye başladı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

FİNANS SEKTÖRÜNE KV %25'E ÇIKIYOR

Finans sektöründe kurumlar vergisinin %20'den %25'e çıkarılmasını da içeren torba yasa teklifi bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

Teklif ile bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi %20'den %25'e çıkarılması öngörüldü. Bu kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı 2022 için de geçerli olacak.

FED SONRASI TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Küresel tahvil getirilerinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını hızlandırabileceği beklentileriyle yükselişler belirginleşmiş durumda. Türkiye'de de hem enflasyon tahminlerindeki bozulma hem de küresel faizlerdeki yükselişle tahvil getirileri yukarı yönlü seyir izliyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükselip son işlemde haftayı %27.6 seviyesinde tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise günü 586/596 baz puan seviyesinde tamamladı.