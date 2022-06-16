Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (16 Haziran 2022)

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:17

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltti.

ABD'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.7'e gerileyeceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri faiz oranını 2024'te indireceklerini öngördüler.

Önceki kapanışını 18,01 TL'den yapan Euro, 18.07 TL'den işlem görüyor.



Fed'in 75 baz puandan daha yüksek bir faiz artırımına gitmemiş olmasının getirdiği rahatlama, yerini bir süre daha devam edeceği tahmin edilen agresif faiz artırımlarının nasıl gerçekleşeceği hakkındaki soru işaretlerine bıraktı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in dünkü kararı ve ileri dönük faiz artışı mesajları sonrası dolar endeksinin kademeli olarak mevcut 105 seviyesinden 110'a doğru yükselmesini bekliyoruz. Bu TL için değer kaybı baskılarının devam edeceği küresel bir senaryo anlamına geliyor" dedi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin haftalık para banka ve döviz rezervi istatistikleri de takip edilecek. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net rezervlerinin 10.52 milyar dolardan 8.5 milyar dolara doğru gerilemesi bekleniyor.