Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (2 Haziran 2022)

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:13

Euro yükseliyor. Haftanın dördüncü iş gününde en çok aranan cümlesi "Euro neden yükseliyor, Euro yükselmeye devam eder mi ve Euro 20 lira olur mu?" soruları oldu.

Veri gündeminde bugün mayıs ayı öncü dış ticaret verileri, TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tuttuğu toplantının özetleri ve haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezervi istatistikleri izlenecek.

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmadı. TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip ediliyor.

Euro 17,6178 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışını 17,4911 TL'den yapan yapmıştı.