Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (8 Haziran 2022)

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:37

Mayıs ayına 15.60'lı seviyelerden başlayan Euro 18'e aştı. Hafta ortasında en çok aranan sorulardan biri "Euro 20 lira olur mu?" oldu.

Kapanışı 17.9991'dan yapan Euro şu dakikalarda 18.1579 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 730 puanı aşarak rekor kırarken likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise sert yükselişle mayıs sonundaki yüzde 25'ten yüzde 120'ye çıktı.

DÖVİZDE ENDİŞE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetimi düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini belirtirken piyasalar kamu kontrollü olarak niteledikleri kur polirikasında döviz dengesinin orta ve uzun vadede nasıl sağlanacağına yönelik endişe duymaya devam ediyor.

Erdoğan Pazartesi kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fiyat istikrarı için "işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak" sağlamayı planladığını belirtti ve "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yaklaşık yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti.