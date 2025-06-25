Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ORTADOĞU'DA TANSİYON DÜŞÜYOR
İsrail ile İran arasında başlayan askeri çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle sona erdi. Tahran yönetiminin misillemesiyle büyüyen kriz, 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik baskıları sonucu ateşkesle sonuçlandı. Küresel piyasalarda savaş kaygısıyla hızla yükselen altın fiyatları, barış sinyalleriyle birlikte düşüşe geçti.
JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI ALTINI GERİ ÇEKTİ
Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin temel nedeni, jeopolitik risk algısının geçici olarak ortadan kalkması. Güvenli liman arayışından uzaklaşan yatırımcılar, yeniden riskli varlıklara yönelmeye başladı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 240 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 19 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 947 TL
- Ons altın: 3 bin 327 dolar
- Yarım altın: 14 bin 38 TL
- Tam altın: 27 bin 702 TL
- Gremse altın: 69 bin 468 TL