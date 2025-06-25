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Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
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Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

25.06.2025 09:23:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

25 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba...
Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ORTADOĞU'DA TANSİYON DÜŞÜYOR

İsrail ile İran arasında başlayan askeri çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle sona erdi. Tahran yönetiminin misillemesiyle büyüyen kriz, 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik baskıları sonucu ateşkesle sonuçlandı. Küresel piyasalarda savaş kaygısıyla hızla yükselen altın fiyatları, barış sinyalleriyle birlikte düşüşe geçti.

Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI ALTINI GERİ ÇEKTİ

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin temel nedeni, jeopolitik risk algısının geçici olarak ortadan kalkması. Güvenli liman arayışından uzaklaşan yatırımcılar, yeniden riskli varlıklara yönelmeye başladı.
Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 240 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 19 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 947 TL
  • Ons altın: 3 bin 327 dolar
Piyasalarda tansiyon düştü: Güvenli limandan çıkış başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
  • Yarım altın: 14 bin 38 TL
  • Tam altın: 27 bin 702 TL
  • Gremse altın: 69 bin 468 TL
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