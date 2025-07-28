Piyasalarda tansiyon yüksek: Dolar o seviyenin üzerinde!

Dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başladı. Sabah saatlerinde 40,55 seviyesinden işlem gören kurda hem küresel hem de iç siyasi gelişmelerin etkisi hissediliyor. Türk lirası yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12,8 oranında değer kaybetmiş durumda.

Uluslararası piyasalarda ise ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşması yatırımcı iştahını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte borsalarda yükseliş yaşanırken Euro da değer kazandı.

İÇ GÜNDEMDE KABİNE VE TCMB TEMASLARI VAR

Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri’de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Karahan, benzer toplantılar kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak ve Denizli’de de çeşitli temaslarda bulunmuştu.

KREDİ NOTU ARTIŞLARI PİYASA GÜNDEMİNDE

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B1” seviyesinden “Ba3”e yükseltti. Gerekçe olarak “güvenilir para politikası, enflasyondaki düşüş ve makroekonomik dengesizliklerin azaltılması” gösterildi.

Bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde sabit tutarken, not görünümünü “pozitif” olarak korudu. Piyasalarda genel beklenti, bu hafta kredi notlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

FAİZ POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, 300 baz puanlık bir indirimle yeni bir faiz indirimi döngüsünü başlattı. Bu hamle, 1,5 yıl içinde toplamda 20 puanlık bir faiz indiriminin öngörüldüğü sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistlerin yorumlarına göre TCMB’nin sonraki adımı da faiz indirimi olacak ancak indirimin boyutu, enflasyon görünümüne bağlı olarak değişebilir. TCMB, konuya ilişkin açıklamasında “Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir” ifadesine yer verdi.

FAİZ İNDİRİMLERİ 2026’YA KADAR SÜREBİLİR

Reuters tarafından yapılan son ankete göre, faiz indirimlerinin en az 2026 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Anketteki medyan tahmin 2026 sonunda politika faizinin yüzde 23 seviyesine gerileyeceği yönünde.

Bu tahmine göre önümüzdeki 1,5 yıl içinde toplamda 20 puanlık bir indirim öngörülüyor. 2024 yıl sonu için ise politika faizi beklentisi yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.