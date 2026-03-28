Piyasalarda 'ters köşe' haftası: Borsa ve altın çakıldı, döviz yükseldi!

Ekonomi dünyası için oldukça hareketli geçen bir hafta geride kalırken, yatırım araçlarının performansı yatırımcılar arasında büyük bir ayrışmaya neden oldu. Bu hafta borsa ve altın cephesinde ciddi kayıplar yaşanırken, döviz kurları sınırlı da olsa yükselişini sürdürerek haftanın kazananı oldu.

BORSA İSTANBUL’DA 'KIRMIZI' HAFTA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,68 oranında bir düşüş yaşayarak 12.698,19 puandan kapanış yaptı. Hafta içerisinde 13.168,16 puan seviyesini test eden endeks, satış baskısıyla birlikte en düşük 12.601,60 puanı gördü.

Sektörel bazda bakıldığında tüm ana endekslerde kayıplar gözlendi:

Sanayi Endeksi: %2,86 değer kaybetti.

%2,86 değer kaybetti. Teknoloji Endeksi: %1,97 geriledi.

%1,97 geriledi. Mali Endeks: %1,63 azaldı.

%1,63 azaldı. Hizmetler Endeksi: %1,06 düştü.

HİSSELERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Piyasadaki genel düşüşe rağmen bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Haftanın en çok yükseleni yüzde 52,69 primle Ral Yatırım Holding olurken, onu Tekfen Holding (%22,97) ve Astor Enerji (%9,93) takip etti.

Kaybedenler kulübünde ise ilk üç sıra şu şekilde oluştu:

Reeder Teknoloji: -%20,04 Efor Yatırım Sanayi: -%18,26 TR Anadolu Metal: -%16,57

Borsa'nın piyasa değeri en yüksek devleri ise değişmedi. ASELSAN, 1 trilyon 508 milyar 220 milyon liralık değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi unvanını korurken; Enka İnşaat (554,7 milyar TL) ve Garanti BBVA (531,3 milyar TL) zirveyi paylaştı.

ALTINDA SERT ÇAKILMA, DÖVİZE SINIRLI İLGİ

Altın yatırımcısı bu hafta ciddi bir geri çekilme ile karşılaştı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,40 gibi keskin bir düşüşle 6 bin 343 liraya geriledi. Cumhuriyet altını 42 bin 748 liraya, çeyrek altın ise 10 bin 625 liraya indi.

Döviz cephesinde ise tüm kurlarda yukarı yönlü bir seyir izlendi: