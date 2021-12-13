Piyasalarda yeni şok beklentisi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:57

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yatırımcı risk algısını şekillendiren temel faktör oldu. Kullanımdaki aşıların Omicron varyantında da etkili olduğu açıklamaları özellikle haftanın sonuna doğru varlık fiyatları üzerindeki baskının azalmasını sağlasa da Avrupa başta olmak üzere yeni varyantın yayılım hızı, konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta Merkez Bankaları'nın enflasyon ve Omicron’un ekonomilere olumsuz etkisi hakkında fikir ayrılıklarını faiz kararları ile beyan ettikleri hafta olabilir.

Bloomberg ekonomistleri ise, yolları ayrılan para politikalarının olası etkilerini şöyle değerlendirdi:

– Öncü Fed’in parasal sıkılaştırmaya gitmesi, tüm dünyada faizlerin artması anlamını taşıyor.

– TCMB’nin piyasalara saldığı likidite yıl boyunca daralacak. Halen 20 trilyon dolar ebadında olan Fed, AMB ve BoE bileşik bilançosu 2022 sonunda 18 trilyon dolar daralabilir.

- Dolar’ın yuan ve yen’e karşı değer kazanması bekleniyor.

- Güçlenen doların gelişmekte olan piyasalardan para kaçışına neden olması bir olasılık.

FİYATLAMALAR AÇISINDAN KRİTİK

Analistler, bu hafta Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.