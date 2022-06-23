Piyasaların gözü TCMB'nin faiz kararında: Euro ne kadar oldu? (23 Haziran 2022)

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:31

TCMB politika faizinde değişiklik beklenmeyen para politikası kararını 14.00'te açıklayacak. Ardından 1430'da haftalık döviz rezervi ve döviz talebi hakkında gösterge olan döviz mevduat verileri yayımlanacak.

Ayrıca talep toplama süresi dün sona eren gelire endeksli senet hakkında Hazine'den gelmesi olası açıklamalar da izlenecek.

Türkiye ekonomisinde enerji ithalatı başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve TL'nin negatif reel getiri verdiği mevcut kur ile ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

Euro alış fiyatı 18.33 seviyelerinde olurken satış fiyatı ise 18.39 bandında işlem görüyor.

YENİ DÖVİZ KAYNAĞI İHTİYACI ARTTI



Bankacılar TCMB rezervlerindeki düşüşün devam ettiğine ve yeni döviz kaynağı ihtiyacının arttığına dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın dünkü Türkiye ziyareti de yeni bir döviz girdisi yaratıp yaratmayacağı açısından takip edildi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride potansiyel bir swap anlaşmasına atıfta bulunulmadı. İki ülke arasındaki "yeni bir işbirliği döneminin" başlaması için ortak kararlılık vurgusu yapılan bildiride ekonomik ilişkilerin geliştirileceği belirtildi.

Bugün yayımlanacak haftalık net uluslararası rezervler verisi hakkında bankacıların yaptığı hesaplamalara göre net rezervin geçen hafta itibarıyla, önceki 8.15 milyar dolar seviyesinden 7 milyar dolara doğru gerileyeceği ve 20 yılın en düşük seviyesini göreceği tahmin edildi.

TCMB'nin (TCMB) faiz kararı da takip edilecek gelişmeler arasında. Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.